Ливо пропустит заключительный матч серии плей-офф со «Спартаком»

Джошуа Ливо, нападающий «Салавата Юлаева», который стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ, не примет участия в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф против «Спартака», сообщает пресс-служба КХЛ.

Ливо также не участвовал в шестой встрече серии против «Спартака».

В регулярном чемпионате Ливо сыграл 62 матча и набрал 80 (49+31) очков. Он побил рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат КХЛ, установленный Сергеем Мозякиным в сезоне-2016/17, когда тот выступал за «Металлург» и забросил 48 шайб. В текущем плей-офф Ливо, сыграв 12 матчей, забил 2 шайбы и отдал 13 голевых передач.

Матч между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» состоится 23 апреля в Уфе и начнется в 17:00 по московскому времени. Сейчас счет в серии до четырех побед равный — 3:3.