Ливо пропустит третий матч серии «Салават» — «Локомотив»

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо не попал в заявку на третий матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива».

31-летний канадец вернулся в состав на вторую игру серии, пропустив две встречи со «Спартаком» и стартовый матч серии с ярославцами.

В текущем сезоне Ливо провел 13 матчей в плей-офф КХЛ, в которых набрал 15 (2+13) очков, и является вторым бомбардиром лиги.