Ливо повторил рекорда Мозякина по шайбам за один регулярный чемпионат КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо повторил рекорд Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ — 48 шайб.

Форвард забросил шайбу с передачи Скотта Уилсона в конце второго периода матча FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири».

Таким образом, 31-летний канадец повторил снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ, который россиянин установил в сезоне-2016/17.