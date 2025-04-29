Ливо — в составе «Салавата Юлаева» на второй матч с «Локомотивом». Игрок пропустил три прошлых матча плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо попал в состав команды на второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

31-летний канадец пропустил три предыдущие игры уфимцев в плей-офф КХЛ из-за проблем со здоровьем.

Также в состав «Салавата Юлаева» вернулся защитник Ярослав Цулыгин, который не выходил на лед в пяти прошлых встречах.

Ливо набрал 15 (2+13) очков в 12 матчах «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина-2025. У Цулыгина 4 (1+3) очка в 10 встречах.

Вторая игра полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» пройдет во вторник, 29 апреля и начнется в 19.30 (мск). Уфимцы выиграли первый матч со счетом 3:1.