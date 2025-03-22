Ливо побил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо забил гол в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса».

Эта заброшенная шайба стала для 31-летнего канадца 49-й в сезоне. Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат (48 голов), который был установлен в сезоне-2016/17.

На данный момент на счету Ливо 79 (49+30) очков в 62 матчах сезона.