Ливо первым в истории КХЛ сделал четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо забил три гола в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:0).
Как сообщает пресс-служба КХЛ, 31-летний канадец стал первым игроком в истории лиги, сделавшим четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате. При этом он оформил их за 26 дней.
Также Ливо повторил рекорд Владимира Тарасенко (четыре в сезоне-2011/12) по общему числу хет-триков за один сезон.
В нынешнем сезоне форвард провел 42 матча за «Салават Юлаев» и набрал 55 (35+20) очков.
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|8
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|45
|18
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|Нефтехимик
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|14
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|Амур
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|Барыс
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Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|4 : 3
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 0
|20.01
|19:30
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|- : -
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