Может ли СКА не попасть в плей-офф? Live с Шевченко, Зислисом и Артюхиным — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко обсудят последние события в хоккейном мире с нашим новым гостем — знаменитым нападающим Евгением Артюхиным. Главные темы:
— СКА находится на грани зоны плей-офф;
— Ротенберг сорвался на судей;
— ЦСКА тоже в кризисе;
— «Трактор» хорош с новым тренером;
— лидерство «Динамо» и «Спартака»;
— Жафярову дали сыграть за «Ак Барс».
Начало эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» — в 12.00.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|27
|18
|9
|38
|2
|Лада
|29
|16
|13
|37
|3
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Трактор
|28
|16
|12
|34
|7
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
|8.11
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|- : -
|8.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|8.11
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|- : -
|8.11
|19:30
|
Витязь – Торпедо
|- : -
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