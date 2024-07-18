Live с Шевченко и Шипачевым — в 15.30!

Гостем эфира «СЭ» сегодня станет нападающий минского «Динамо», один из лучших форвардов в истории КХЛ Вадим Шипачев. Ведущий — Алексей Шевченко. Начало онлайна на Youtube-канале «СЭ Хоккейный» — в 15.30. Не пропустите!