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Live презентации фильма о чемпионствах «Динамо» — в 19.00. Участники — Знарок, Овечкин, Бэкстрем и многие другие

12:30

27 декабря 2020 года состоится премьера фильма «Золотой дубль». Эта картина рассказывает о завоевании московским «Динамо» двух Кубков Гагарина.

«Документальная лента раскроет подлинную историю восхождения на пьедестал одного из самых титулованных клубов отечественного хоккея «Динамо» Москва. Долгий путь. Взлеты и падения. Внутренняя борьба. Обратная сторона медали. Вера в себя и свою команду. Двойной триумф. Все эти сложные, непередаваемые эмоции настоящих героев собраны и точно отражены в нашей новой документальной картине «Золотой дубль», — комментируют ленту ее создатели.

В фильме приняли участие звезды хоккея: Александр Овечкин и Лео Комаров, Сергей Соин и Никлас Бэкстрем, Филипп Новак и Александр Еременко, а также Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

Премьера документальной ленты пройдет на телеканале КХЛ HD 27 декабря в 11:20, а в воскресенье пройдет презентация картины. Live с мероприятия смотрите на YouTube-канале «СЭ» в 19.00.

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