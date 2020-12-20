27 декабря 2020 года состоится премьера фильма «Золотой дубль». Эта картина рассказывает о завоевании московским «Динамо» двух Кубков Гагарина.

«Документальная лента раскроет подлинную историю восхождения на пьедестал одного из самых титулованных клубов отечественного хоккея — «Динамо» Москва. Долгий путь. Взлеты и падения. Внутренняя борьба. Обратная сторона медали. Вера в себя и свою команду. Двойной триумф. Все эти сложные, непередаваемые эмоции настоящих героев собраны и точно отражены в нашей новой документальной картине «Золотой дубль», — комментируют ленту ее создатели.

В фильме приняли участие звезды хоккея: Александр Овечкин и Лео Комаров, Сергей Соин и Никлас Бэкстрем, Филипп Новак и Александр Еременко, а также — Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

Премьера документальной ленты пройдет на телеканале КХЛ HD 27 декабря в 11:20, а в воскресенье пройдет презентация картины. Live с мероприятия — смотрите на YouTube-канале «СЭ» — в 19.00.