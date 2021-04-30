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Литовченко и Голубев перейдут в «Сибирь»

10:26
Вячеслав Литовченко. Фото ХК «Автомобилист», photo.khl.ru
Вячеслав Литовченко. Фото ХК «Автомобилист», photo.khl.ru
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По информации «СЭ», нападающие Вячеслав Литовченко и Денис Голубев перейдут в «Сибирь» после открытия рынка свободных агентов в КХЛ.

Оба форварда играли под руководством нового главного тренера новосибирцев Андрея Мартемьянова в «Амуре». При этом клуб могут пополнить еще два бывших игрока хабаровчан.

В текущем сезоне 31-летний Литовченко провел 57 матчей за «Автомобилист» и набрал 13 (8+5) очков. На счету 29-летнего Голубева 52 игры за «Амур» и 25 (9+16) очков.

(Иван Богун)

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