Лишка рассказал, что полет игроков «Северстали» в Москву прошел нормально, несмотря на сигнал о ЧП
Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал о полете игроков команды в Москву на матч с «Динамо».
В четверг сообщалось, что самолет с хоккеистами череповецкой команды на борту подал сигнал бедствия. На высоте 8500 м над Владимиром в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. Пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево. Однако судно благополучно село в аэропорту, позже обнаружилось, что сигнал был ложным.
«Честно говоря, мы ничего не ощущали во время полета. Когда мы приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин, и тогда только поняли, что что-то случилось. Но на самолете все было нормально», — цитирует Лишку ТАСС.
Матч между «Северсталью» и московским «Динамо» состоялся 6 сентября. Череповецкая команда уступила со счетом 1:3 в этой встрече.
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