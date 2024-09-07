Лишка рассказал, что полет игроков «Северстали» в Москву прошел нормально, несмотря на сигнал о ЧП

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал о полете игроков команды в Москву на матч с «Динамо».

В четверг сообщалось, что самолет с хоккеистами череповецкой команды на борту подал сигнал бедствия. На высоте 8500 м над Владимиром в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. Пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево. Однако судно благополучно село в аэропорту, позже обнаружилось, что сигнал был ложным.

«Честно говоря, мы ничего не ощущали во время полета. Когда мы приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин, и тогда только поняли, что что-то случилось. Но на самолете все было нормально», — цитирует Лишку ТАСС.

Матч между «Северсталью» и московским «Динамо» состоялся 6 сентября. Череповецкая команда уступила со счетом 1:3 в этой встрече.