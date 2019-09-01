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«Лишь в одну команду мы верим». Дизайн нового шлема Бочарова

22:31
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Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров представил дизайн шлема, в котором он будет выступать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Представляем новый шлем Ивана Бочарова на сезон-2019/20, вдохновленный любимой кричалкой всех болельщиков хоккейного и футбольного «Динамо» — «Лишь в одну команду мы верим», — говорится в сообщении в Twitter бело-голубых.

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