«Лишь в одну команду мы верим». Дизайн нового шлема Бочарова
22:31
Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров представил дизайн шлема, в котором он будет выступать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Представляем новый шлем Ивана Бочарова на сезон-2019/20, вдохновленный любимой кричалкой всех болельщиков хоккейного и футбольного «Динамо» — «Лишь в одну команду мы верим», — говорится в сообщении в Twitter бело-голубых.
Представляем новый шлем Ивана Бочарова на сезон 2019/20, вдохновленный любимой кричалкой всех болельщиков хоккейного и футбольного «Динамо» — «Лишь в одну команду мы верим».#МыДинамо #ДинамоДома pic.twitter.com/cn6Yt4ALrU— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 1, 2019