«Лишь в одну команду мы верим». Дизайн нового шлема Бочарова

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров представил дизайн шлема, в котором он будет выступать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Представляем новый шлем Ивана Бочарова на сезон-2019/20, вдохновленный любимой кричалкой всех болельщиков хоккейного и футбольного «Динамо» — «Лишь в одну команду мы верим», — говорится в сообщении в Twitter бело-голубых.