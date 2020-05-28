Линус Юханссон: «Надеюсь, «Сочи» выйдет в плей-офф и будет биться как никогда раньше»

Форвард «Сочи» Линус Юханссон поделился впечатлениями от перехода в клуб.

1 мая 27-летний швед заключил с «Сочи» двухлетний контракт.

— Можно сказать, я исполнил свою мечту, — приводит слова Юханссона официальный сайт клуба. — КХЛ — сильнейшая лига на планете после НХЛ. Поэтому играть в такой лиге очень почетно. Кроме того, я рад, что буду выступать в Сочи — городе, который принимал Олимпиаду.

Я общался с Мальте Стремваллем, когда мы вместе тренировались в составе сборной Швеции. Он позитивно отзывался о Сочи: и как о городе, и как о команде. Сказал, что в таком коллективе приятно играть в хоккей.

Надеюсь, это будет долгий сезон для нас. Мы выйдем в плей-офф и будем биться как никогда раньше.