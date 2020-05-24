Линус Виделль: «У меня было несколько предложений»

Шведский нападающий Линус Виделль рассказал, почему решил подписать новый контракт с «Барысом».

— Я немного думал. Но решил, что хочу, чтобы все было сделано в мае, и тогда «Барыс» выглядел лучшим вариантом для меня и моей семьи, — цитирует Виделля Vesti.kz.

— Сложно ли было согласиться на это без тренера?

— Конечно, хорошо знать, кто тренер. Но в любом случае ты не всегда знаешь что-то о тренере. А в «Барысе» я знаю, что у меня хороший город, хорошие товарищи по команде, хорошая арена, хорошая толпа фанатов и хорошая команда.

— А от других клубов были предложения?

— У меня было несколько предложений. Но ничего такого, о чем бы я слишком много думал.

— Уход Скабелки разочаровал?

— Конечно, было грустно видеть, что тренер ушел. Он хороший тренер, а хорошего тренера всегда хочется сохранить. Но, надеюсь, мы получим нового хорошего тренера.