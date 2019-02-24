Линус Виделль: "ЦСКА – главный претендент на победу в нынешнем сезоне"

Лучший бомбардир рижского "Динамо" Линус Виделль в интервью "Известиям" рассказал, что помешало его команде попасть в плей-офф КХЛ. Также он назвал фаворита Кубка Гагарина.

– Что помешало вашей команде пройти в плей-офф?

– Я не думаю, что мы проиграли плей-офф в матче с ЦСКА. Нам помешала совокупность мелочей в течение всего сезона, которые и показали разницу между нашей командой и командами, которые прошли дальше. В отдельных матчах нам, безусловно, нужно было набирать больше очков, чем в итоге удалось. У нас было несколько игр с ничейным счетом, которые мы могли довести до победного результата. Кроме того, иногда мы теряли победу на последних минутах. И если всё это сложить, то получилось, увы, так, что мы не смогли пройти в плей-офф.

– Что ждете от плей-офф, который теперь будете смотреть в качестве зрителя?

– Я думаю, что ЦСКА – главный претендент на победу в нынешнем сезоне. Хотя они против нас показали не лучшую игру. Тем не менее, ЦСКА – клуб номер один в КХЛ. Команда взяла верх над СКА в регулярном чемпионате и смогла завершить его на первом месте. Это о многом говорит.