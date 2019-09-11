Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк оценил состояние команды на старте сезона.

— Все отлично. Хорошо потренировались и готовы к матчу. Наконец-то мы будем играть дома перед нашими болельщиками, — цитирует Умарка официальный сайт команды из Уфы.

— После непростого перелета в Шэньчжэне вы играли два дня подряд. Как восстанавливались перед матчами?

— Свободного времени практически не было, так что мы просто гуляли.

— Три очка из четырех в Китае — это хороший результат?

— Мы прибыли в Шэньчжэнь часов за 10 до игры, так что было сложно. Мы рады, что удалось заработать там три очка.

— В игре против «Сибири» у нашей команды было много удалений, как с этим бороться?

— У нас было одно большинство, против пяти у соперника. Нам необходимо действовать умнее и аккуратнее играть клюшками при обороне. Приятно, что смогли выиграть в Новосибирске.

— Результативный пас на Хартикайнена стал для вас 300-м очком в регулярках КХЛ. Такие статистические рекорды важны?

— Нет. Сейчас самое главное — команда и результаты в таблице, два очка за каждую победу. Вот то, что считается.

— Насколько «Автомобилист» опасный соперник?

— У них отличная команда с мастеровитыми игроками и хорошим большинством. Но у нас прекрасные бригады меньшинства и вратари, поэтому никаких опасений нет, хоть они еще и не проигрывали в этом сезоне. Мы воодушевлены тем, что сыграем дома, так что с нетерпением ждем матча.

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