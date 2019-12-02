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Линус Умарк: «Не переживайте, скоро все у нас наладится»

21:19
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Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).

— Сегодня мы играли ужасно, — приводит слова Умарка официальный сайт клуба. — Почему второй матч подряд не забивают нападающие? Такое иногда происходит, но не переживайте, скоро все у нас наладится.

— Как оцените игру Амирова в вашем звене?
— Амиров действительно очень хороший игрок, и в будущем должен стать суперзвездой.

— В чем причина четырех подряд поражений?
— Расписание игр действительно очень сложное, но все команды лиги находятся в равных условиях. Мы прикладываем все силы для победы. Посмотрим, что будет завтра.

— Остались силы на матч против «Трактора»?
Да! Единственное, сейчас нам нужно хорошо покушать и поспать чтобы восстановиться. Надеюсь, мы покажем себя с лучшей стороны.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/02/460412.html

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