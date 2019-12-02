Линус Умарк: «Не переживайте, скоро все у нас наладится»
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3).
— Сегодня мы играли ужасно, — приводит слова Умарка официальный сайт клуба. — Почему второй матч подряд не забивают нападающие? Такое иногда происходит, но не переживайте, скоро все у нас наладится.
— Как оцените игру Амирова в вашем звене?
— Амиров действительно очень хороший игрок, и в будущем должен стать суперзвездой.
— В чем причина четырех подряд поражений?
— Расписание игр действительно очень сложное, но все команды лиги находятся в равных условиях. Мы прикладываем все силы для победы. Посмотрим, что будет завтра.
— Остались силы на матч против «Трактора»?
— Да! Единственное, сейчас нам нужно хорошо покушать и поспать чтобы восстановиться. Надеюсь, мы покажем себя с лучшей стороны.