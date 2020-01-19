Нападающий «Салавата Юлаева» и команды дивизиона Чернышева Линус Умарк рассказал об идее поменяться позициями с вратарем Юхой Метсолой, также выступающим за Уфу.

Метсола провел встречу за бронзу ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ 2020 в нападении, Умарк — в воротах. Дивизион Чернышева одержал победу со счетом 9:8 в серии послематчевых бросков.

— Почему вы решили поменяться позициями с Метсолой?

— Я всегда мечтал сыграть в воротах. И всегда всем говорил, что готов стать третьим вратарем, если с остальными что-то случится в матче. И буду готов выйти на лед. Мы с Юхой как-то обсуждали это. Но забыли уже давно. А тут подвернулся удобный случай.

— Бывает ли, что вы встаете в ворота на тренировках?

— Пару лет назад полноценно. А до того — лет за десять. Было сложно. У меня же обычные коньки, не вратарские, а на моих ото льда не оттолкнешься нормально, садясь на колени. Сыграть лучше в моих было нельзя. Если я встаю ворота, надеваю вратарские коньки. Я немножко недоволен собой. Как раз потому, что мог сыграть лучше, будь у меня другие коньки. Вообще, играть в воротах очень тяжело. Я вымок от пота. И толком не ел сегодня.

— Поэтому вы старались как можно активнее играть клюшкой?

— Я просто знаю, насколько сложнее приходится, когда вратарь пытается выбить шайбу с клюшки нападающего. Его труднее обыграть. Я старался этим пользоваться.

— Как вам Метсола в роли форварда?

— Я уже видел, на что он способен. А какой гол он забил в девятку! Снайпер. Мне должны были записать передачу в этой шайбе! Мы хотели получить удовольствие, повеселиться. Надеюсь, болельщикам понравилось. (Игорь Еронко)