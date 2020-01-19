Линус Умарк: «Метсола — снайпер, а я собой недоволен, потому что не было вратарских коньков»
Нападающий «Салавата Юлаева» и команды дивизиона Чернышева Линус Умарк рассказал об идее поменяться позициями с вратарем Юхой Метсолой, также выступающим за Уфу.
Метсола провел встречу за бронзу ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ 2020 в нападении, Умарк — в воротах. Дивизион Чернышева одержал победу со счетом 9:8 в серии послематчевых бросков.
Умарк тащит! #KHLAllStar pic.twitter.com/ImlYxF71Pd— КХЛ (@khl) January 19, 2020
Линус. Босс. #KHLAllStar pic.twitter.com/kIO1cxoD9X— КХЛ (@khl) January 19, 2020
— Почему вы решили поменяться позициями с Метсолой?
— Я всегда мечтал сыграть в воротах. И всегда всем говорил, что готов стать третьим вратарем, если с остальными что-то случится в матче. И буду готов выйти на лед. Мы с Юхой как-то обсуждали это. Но забыли уже давно. А тут подвернулся удобный случай.
— Бывает ли, что вы встаете в ворота на тренировках?
— Пару лет назад полноценно. А до того — лет за десять. Было сложно. У меня же обычные коньки, не вратарские, а на моих ото льда не оттолкнешься нормально, садясь на колени. Сыграть лучше в моих было нельзя. Если я встаю ворота, надеваю вратарские коньки. Я немножко недоволен собой. Как раз потому, что мог сыграть лучше, будь у меня другие коньки. Вообще, играть в воротах очень тяжело. Я вымок от пота. И толком не ел сегодня.
— Поэтому вы старались как можно активнее играть клюшкой?
— Я просто знаю, насколько сложнее приходится, когда вратарь пытается выбить шайбу с клюшки нападающего. Его труднее обыграть. Я старался этим пользоваться.
— Как вам Метсола в роли форварда?
— Я уже видел, на что он способен. А какой гол он забил в девятку! Снайпер. Мне должны были записать передачу в этой шайбе! Мы хотели получить удовольствие, повеселиться. Надеюсь, болельщикам понравилось. (Игорь Еронко)