Линден Вей: «Верим в то, что повторим успех»

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от сезона КХЛ.

— Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз, — цитирует форварда официальный сайт москвичей. — Но мы готовы к любым трудностям, уверены в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности, для того чтобы снова завоевать Кубок Гагарина.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. В нем встретятся ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счетом 4-0.