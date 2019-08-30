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Линден Вей: «Верим в то, что повторим успех»

20:00
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Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от сезона КХЛ.

— Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз, — цитирует форварда официальный сайт москвичей. — Но мы готовы к любым трудностям, уверены в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности, для того чтобы снова завоевать Кубок Гагарина.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. В нем встретятся ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счетом 4-0.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/linden_vey_u_tsska_est_vse_vozmozhnosti_chtoby_snova_zavoevat_kubok_gagarina/

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