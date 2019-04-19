Линден Вей: "У Капризова и Григоренко все получится в НХЛ"

Один из лучших нападающих ЦСКА Линден Вей рассказал о том, стоит ли его партнерам по звену Кириллу Капризову и Михаилу Григоренко уезжать в НХЛ, и своем желании привезти Кубок Гагарина в канадскую провинцию Саскачеван. Армейцы впервые выиграли главный трофей КХЛ, победив "Авангард" (4-0).

– Выигрыш Кубка Гагарина – это нереальное чувство, – сказал Вей. – Его сложно описать. Ты вкалываешь на протяжении всего года, начиная еще с середины июля. И когда вслед за упорной работой приходит результат, то чувствуешь себя на седьмом небе от радости.

– ЦСКА доминировал весь сезон, поэтому победа стала закономерной. Согласны?

– Мы об этом даже не думали. Шли от игры к игре, трудились изо всех сил целый сезон. Каким бы классным он ни был, но и у нас возникали сложности. Мы чуть не упустили победу в серии против СКА, когда все закончилось седьмой игрой. Спасибо нашему вратарю Сорокину. Без него мы бы до финала не добрались и не держали бы сейчас Кубок Гагарина.

– Вы почти весь сезон провели в звене с Григоренко и Капризовым. Им стоит в ближайшее время ехать в НХЛ?

– Это два очень классных игрока. Мне доставляет огромное удовольствие выходить на лед вместе с ними. Очень техничные нападающие, одаренные большим талантом и при этом работающие не команду. Если им удасться попасть в хорошую для них команду в НХЛ, то у них все будет в порядке.

– Еще не решили, повезете ли к себе домой Кубок Гагарина?

– Я родом из маленького города в канадской провинции Саскачеван. Было бы неплохо приехать туда с Кубком Гагарина и показать его родным, друзьям, поддерживающим меня на протяжении всей карьеры. Последние пару игр они точно смотрели. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей