Линден Вей перешел из ЦСКА в СКА

Нападающий Линден Вей продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний обладатель Кубка Гагарина будет выступать под номером 12, соглашение рассчитано на 2 сезона, до апреля 2022 года.

В его карьере были клубы НХЛ «Лос-Анджелес», «Ванкувер», «Калгари», в КХЛ форвард выступал за «Барыс», а последние 2 сезона — в ЦСКА.

В регулярном чемпионате-2019/20 Вей провел 52 матча и набрал 48 (13+35) очков. В плей-офф, прерванном из-за коронавируса, он провел 4 встречи и отметился 2 (1+1) очками.