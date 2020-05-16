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Линден Вей перешел из ЦСКА в СКА

19:50
Линден Вей. Фото Александр Федоров, "СЭ" Линден Вей. Фото ХК СКА
Линден Вей. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий Линден Вей продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний обладатель Кубка Гагарина будет выступать под номером 12, соглашение рассчитано на 2 сезона, до апреля 2022 года.

В его карьере были клубы НХЛ «Лос-Анджелес», «Ванкувер», «Калгари», в КХЛ форвард выступал за «Барыс», а последние 2 сезона — в ЦСКА.

В регулярном чемпионате-2019/20 Вей провел 52 матча и набрал 48 (13+35) очков. В плей-офф, прерванном из-за коронавируса, он провел 4 встречи и отметился 2 (1+1) очками.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/lindien-viei-v-ska/

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