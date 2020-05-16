Канадский центрфорвард, выступавший в КХЛ за «Барыс» и ЦСКА Линден Вей прокомментировал подписание контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

— Начать хочу с благодарности ЦСКА за два года, проведенных в столице, — сказал Вей. — За время игры там у меня сложилось много добрых отношений и остались воспоминания, которые я всегда буду хранить. Спасибо клубу, городу и болельщикам!

Переезд в СКА — это захватывающая новая глава в моей карьере. В СКА создана инфраструктура мирового уровня и система развития и подготовки с лучшими условиями. Все организационные процессы и победные традиции для любого профессионального игрока просто идеальны. Я с большой радостью делаю этот шаг.

СКА играет в современный хоккей, который приятно смотреть, против этого соперника сложно играть. Когда играешь в Петербурге, всегда ощущаешь эту энергию. Очень жду момента, когда надену свитер СКА и присоединюсь к команде в борьбе за победы.

Хочу сказать большое спасибо Санкт-Петербургу и огромному количеству петербургских болельщиков, которые, надеюсь, гостеприимно встретят меня и мою семью в своем прекрасном городе с богатой историей. Вместе мы будем бороться за Кубок и создавать новые незабываемые впечатления!

В сезоне-2019/20 Вей провел 56 матчей за ЦСКА и набрал 50 (14+36) очков.