Линден Вей: «К старту регулярного чемпионата подойдем в хорошей форме»

Нападающий СКА Линден Вей оценил нынешнюю форму команды.

— Как вас приняли в команде?

— Отлично! Все игроки и персонал прекрасно меня встретили. В СКА все организовано на высочайшем уровне, я очень рад оказаться в таком клубе, — цитирует Вея сайт СКА.

— Сегодня на льду вы были ассистентом капитана.

— Для меня это большая честь — быть ассистентом капитана СКА. Я ощущаю гордость, но в то же время и ответственность: мне необходимо делать все, чтобы быть примером для остальных ребят, усердно работать и вдохновлять на это остальных, становиться лучше каждый день.

— Как вы оцените свою форму после карантина?

— Этот год получился уникальным, и поэтому было непросто: никто не ожидал, что все будет развиваться по такому сценарию. Однако я поддерживал форму, уже провел несколько тренировок. То, что нам предстоит провести несколько предсезонных игр — это тоже несомненный плюс.

— В какой форме сейчас находится команда?

— Как я уже говорил, по ходу игры мы действовали все лучше и лучше. В начале встречи пытались найти свою игру, наш вратарь несколько раз нас выручил, и это сильно помогло. Думаю, если мы продолжим работать в том же духе, то к старту регулярного чемпионата подойдем в хорошей форме.