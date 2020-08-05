Линден Вей: «К старту регулярного чемпионата подойдем в хорошей форме»
Нападающий СКА Линден Вей оценил нынешнюю форму команды.
— Как вас приняли в команде?
— Отлично! Все игроки и персонал прекрасно меня встретили. В СКА все организовано на высочайшем уровне, я очень рад оказаться в таком клубе, — цитирует Вея сайт СКА.
— Сегодня на льду вы были ассистентом капитана.
— Для меня это большая честь — быть ассистентом капитана СКА. Я ощущаю гордость, но в то же время и ответственность: мне необходимо делать все, чтобы быть примером для остальных ребят, усердно работать и вдохновлять на это остальных, становиться лучше каждый день.
— Как вы оцените свою форму после карантина?
— Этот год получился уникальным, и поэтому было непросто: никто не ожидал, что все будет развиваться по такому сценарию. Однако я поддерживал форму, уже провел несколько тренировок. То, что нам предстоит провести несколько предсезонных игр — это тоже несомненный плюс.
— В какой форме сейчас находится команда?
— Как я уже говорил, по ходу игры мы действовали все лучше и лучше. В начале встречи пытались найти свою игру, наш вратарь несколько раз нас выручил, и это сильно помогло. Думаю, если мы продолжим работать в том же духе, то к старту регулярного чемпионата подойдем в хорошей форме.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/lindien-viei-nuzhno-usierdno-rabotat-chtoby-byt-primierom-dlia-ostal-nykh/