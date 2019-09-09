Линден Вей: «Игроки «Северстали» эмоционально заряжены»

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Северсталью».

— Я считаю, что мы хорошо провели домашнюю серию. Да, игра была не самой лучшей, но мы смогли переключиться, собраться, и две победы удалось одержать, — цитирует игрока официальный сайт армейцев.

«Северсталь» провела хорошую встречу с «Авангардом», ее игроки эмоционально заряжены. Помимо этого, они хорошо проявили себя в прошлом сезоне. Соперник играет качественно и умеет навязать свою игру. Нам нужно быть готовыми к непростой встрече.

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