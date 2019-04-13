Линден Вей: "Если бы шайбу "Авангарда" засчитали, соперник бы вернулся в игру"

Нападающий ЦСКА Линден Вей прокомментировал итоги первого матча финала Кубка Гагарина с "Авангардом" (5:2), а также момент с незасчитаным голом омичей.

– Вместо Капризова с вами теперь играет Слепышев. Что это изменило?

– Нам нужна была встряска в матчах с Санкт-Петербургом. Тренеры решили немного перекроить наше звено. Сейчас мы стараемся играть жестче, доводить шайбу до ворот, забивать рабочие голы с пяточка.

– Отмененный гол "Авангарда" послужил переломным моментом?

– Думаю, да. Мы сразу же забили третью шайбу. Если бы гол не отменили, соперник вернулся бы в игру. Счет мог стать 2:1, а стал – 3:0. Психологический фактор тоже сыграл. (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей