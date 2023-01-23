Линден Вей: «Больше всего Ротенберг хочет побеждать, свою энергию он переносит команде»
Форвард «Барыса» Линден Вей поделился мнением о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером СКА.
— Ротенберг возглавил СКА, когда я уже покинул команду, — приводит слова Вея «РБ Спорт». — Но меня это не удивило, потому что он все больше и больше был вовлечен в дела команды. Думаю, он хотел стать главным тренером. И сейчас, судя по результатам СКА в сезоне, видно, какую большую работу он делает.
— Ротенберг действительно большой фанат хоккея, как многие говорят?
— Он сам по себе страстная натура, очень любит хоккей. Самое главное — больше всего Ротенберг хочет побеждать, и свою энергию он переносит команде. Он сконцентрирован на хоккее и привнес много профессионализма в организацию. Если ты играешь в СКА, тебе нужно думать только о своей игре, потому что там созданы все условия. Ротенберг действительно много делает для клуба и российского хоккея.
Вей выступал за СКА с 2020 по 2021 год. Ротенберг возглавил петербуржцев в январе 2022 года. В текущем сезоне армейцы с 88 очками лидируют в Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|ЦСКА
|52
|34
|18
|74
|3
|Локомотив
|55
|32
|23
|72
|4
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
|Витязь
|53
|26
|27
|60
|7
|Спартак
|54
|24
|30
|55
|8
|Северсталь
|54
|21
|33
|54
|9
|Динамо Мн
|54
|21
|33
|53
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|9
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|10
|Амур
|52
|23
|29
|52
|11
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|23.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|23.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -