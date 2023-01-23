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Сегодня, 13:13

Линден Вей: «Больше всего Ротенберг хочет побеждать, свою энергию он переносит команде»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барыса» Линден Вей поделился мнением о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером СКА.

— Ротенберг возглавил СКА, когда я уже покинул команду, — приводит слова Вея «РБ Спорт». — Но меня это не удивило, потому что он все больше и больше был вовлечен в дела команды. Думаю, он хотел стать главным тренером. И сейчас, судя по результатам СКА в сезоне, видно, какую большую работу он делает.

— Ротенберг действительно большой фанат хоккея, как многие говорят?

— Он сам по себе страстная натура, очень любит хоккей. Самое главное — больше всего Ротенберг хочет побеждать, и свою энергию он переносит команде. Он сконцентрирован на хоккее и привнес много профессионализма в организацию. Если ты играешь в СКА, тебе нужно думать только о своей игре, потому что там созданы все условия. Ротенберг действительно много делает для клуба и российского хоккея.

Вей выступал за СКА с 2020 по 2021 год. Ротенберг возглавил петербуржцев в январе 2022 года. В текущем сезоне армейцы с 88 очками лидируют в Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/linden-vej-rotenberg-dejstvitel-no-mnogo-delaet-dlya-ska-i-rossijskogo-hokkeya/
Линден Вей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 53 26 27 60
7 Спартак 54 24 30 55
8 Северсталь 54 21 33 54
9 Динамо Мн 54 21 33 53
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 53 31 22 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Нефтехимик 54 25 29 53
9 Барыс 55 24 31 52
10 Амур 52 23 29 52
11 Трактор 53 22 31 52
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