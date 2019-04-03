Линден Вей: "Благодаря Сорокину ЦСКА борется за победу в серии со СКА"

Нападающий ЦСКА Линден Вей прокомментировал поражение от СКА (1:3) в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-2.

- СКА отыгрался, потому что смог больше атаковать, давил. Сорокин играл очень хорошо, благодаря нему мы по-прежнему боремся за победу в этой серии.

Для СКА Прохоркин стал большим усилением. А мое звено играло не лучшим образом в последних двух матчах. Если мы хотим победить, нам надо лучше обороняться и создавать больше моментов в атаке.

Сейчас мы возвращаемся домой, там мы чувствуем себя очень комфортно, там у нас отличная поддержка. Мы знали, что серия не будет короткой и простой. Нам надо найти свою игру.

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