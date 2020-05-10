Линдберг вспомнил, как Шипачев играл за «Вегас»

Новичок московского «Динамо» Оскар Линдберг поделился мнением о капитане бело-голубых Вадиме Шипачеве, с которым выступал за «Вегас» в сезоне-2017/2018.

— Я встречал Шипачева в «Вегасе» во время тренировочного лагеря, — приводит слова Линдберга официальный канал «Динамо» в YouTube. — Вадим отыграл несколько матчей за команду в начале сезона, после чего вернулся в Россию. Он очень талантливый игрок и хороший хоккеист. Играл в первых звеньях «Вегаса» и хорошо смотрелся. Не знаю, почему он вернулся в Россию.

Опять же, Вадим очень опытный. Я играл против него в матчах за сборную. Это было давно, когда нам было по 17-18 лет. Классный парень и мастеровитый игрок. На тренировках было видно его мастерство и желание играть с начала сезона. Нужно спросить его, почему так случилось. Если бы он остался, то очень пригодился бы команде. Сейчас он капитан хорошей команды и ведет ребят к победам.