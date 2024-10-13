Линч считает, что «Торпедо» может многого добиться в этом сезоне

Нападающий «Торпедо» Бобби Линч поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

По словам 26-летнего хоккеиста, он очень рад продлению контракта с нижегородской командой.

«Думаю, что наша команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас мощное нападение. Поэтому мы можем добиться многого в этом году. У нас есть воля и мастерство, и ребята хотят добиться результата. Надеюсь, мы сможет пройти этот путь до конца. В составе появились ветераны, у которых большой опыт в хоккее, и наши молодые ребята сейчас показывают хорошую игру. В настоящий момент мы становимся единым целым и будем расти как команда дальше», — цитирует Линча «РБ Спорт».

«Торпедо» набрало 18 очков за 15 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.