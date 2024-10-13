Линч считает, что «Торпедо» может многого добиться в этом сезоне
Нападающий «Торпедо» Бобби Линч поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.
По словам 26-летнего хоккеиста, он очень рад продлению контракта с нижегородской командой.
«Думаю, что наша команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас мощное нападение. Поэтому мы можем добиться многого в этом году. У нас есть воля и мастерство, и ребята хотят добиться результата. Надеюсь, мы сможет пройти этот путь до конца. В составе появились ветераны, у которых большой опыт в хоккее, и наши молодые ребята сейчас показывают хорошую игру. В настоящий момент мы становимся единым целым и будем расти как команда дальше», — цитирует Линча «РБ Спорт».
«Торпедо» набрало 18 очков за 15 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|12
|3
|26
|2
|Спартак
|14
|9
|5
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Динамо М
|15
|7
|8
|15
|9
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Амур
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|15
|5
|10
|12
|11
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|13.10
|10:30
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Амур – Лада
|2 : 0