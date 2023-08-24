Лихачев — о лакросс-голе: «В начале периода за воротами хороший лед, и лента хорошая. Рискнул — получилось»

Нападающий ярославского «Локомотива» Ярослав Лихачев прокомментировал лакросс-гол в ворота «Нефтехимика» в матче предсезонного Кубка Блинова.

— Вы уверенно забросили лакросс-гол. Расскажите, как пришла идея такого трюка?

— Как я всегда говорил: в начале периода за воротами хороший лед, и лента хорошая. Рискнул — получилось. Если бы не забил, то было бы плохо. В конце периода лакроссы лучше не выполнять. Это бессмысленно.

— Игорь Никитин оценил ваш гол?

— Нет. Гол есть гол. На табло стало «плюс один» и все.