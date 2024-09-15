Личка сделал символическое вбрасывание шайбы перед матчем КХЛ между московским и минским «Динамо»

Главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка посетил матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между московским и минским «Динамо».

Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве. Личка произвел символическое вбрасывание перед игрой.

В воскресенье, 15 сентября, футболисты московского «Динамо» на своем поле победили «Ахмат» со счетом 4:2 в матче 8-го тура РПЛ.