Нападающий «Сибири» Олег Ли рассказал о подготовке команды к новому сезону и о своем решении продлить контракт с новосибирским клубом.

— Летом, до того как приехать в Новосибирск, больше работал над броском, — сказал Ли. — Где-то нужно сейчас поработать над техническими элементами. Эмоции от начала сборов только положительные. Мы в предвкушении сезона. Знаем, что мы задолжали болельщикам за прошлый сезон. Мы ставим перед собой максимальные задачи и хотим не просто попасть в плей-офф, а бороться за медали. У нас есть все для этого. Да, сменились некоторые легионеры, но российский костяк остался. Не хочется бросать слов на ветер — мы просто будем стараться шаг за шагом двигаться и попытаемся навести шороху.

Если говорить о подписании нового контракта с «Сибирью», то меня очень тронули плакаты болельщиков — я нигде такого не видел. Когда увидел надпись «А не остаться Ли в «Сибири», то где-то было даже не по себе. Этот фактор, безусловно, сказался. Но, конечно, новый тренерский штаб тоже сыграл свою роль. Честно, не могу сказать, сколько конкретно клубов интересовалось мной. Я изначально хотел остаться в Новосибирске. Просто стоял вопрос по тренерскому штабу — это был очень важный момент. У меня были уже переходы в Питер и Казань, где у меня не получилось. Поэтому хотелось получить конкретику и узнать, в какой роли меня будет видеть новый главный тренер.

Я всегда говорил, что у Андрея Алексеевича живая раздевалка и атмосфера, в которой все друг друга поддерживают, как в семье. Прошло не так много времени, но все почувствовали его руку. У нас нет и личностей, которые в одиночку могут решить исход матча. «Сибирь» — это семья. И только вместе мы сможем добиться результата.

Олег Ли выступает за «Сибирь» с сезона-2020/21. В минувшем сезоне 30-летний россиянин провел 56 матчей за команду и набрал 31 (17+14) очко.