Лещев покинул тренерский штаб СКА

Как стало известно «СЭ», Альберт Лещев покинул тренерский штаб СКА.

53-летний специалист работал в армейском клубе с 2021 года.

В сезоне-2024/25 армейцы впервые за последние 15 лет не смогли попасть во второй раунд плей-офф. СКА занял седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ и уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.