Лещенко и Абросимов перешли в «Сочи»

Игроки «Ак Барса» Вячеслав Лещенко и Роман Абросимов перешли в «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

Казанцы взамен получат денежную компенсацию.

25-летний Амбросимов в текущем сезоне провел 4 матча в КХЛ и не набрал ни одного очка.

24-летний Лещенко перешел в «Ак Барс» в текущем сезоне из «Спартака». В общей сложности форвард провел 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.