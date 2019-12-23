Лещенко и Абросимов перешли в «Сочи»
14:51
Игроки «Ак Барса» Вячеслав Лещенко и Роман Абросимов перешли в «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.
Казанцы взамен получат денежную компенсацию.
25-летний Амбросимов в текущем сезоне провел 4 матча в КХЛ и не набрал ни одного очка.
24-летний Лещенко перешел в «Ак Барс» в текущем сезоне из «Спартака». В общей сложности форвард провел 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.
Вячеслав Лещенко и Роман Абросимов покидают клуб — игроки продолжат карьеру в ХК «Сочи», а «Ак Барс» получит денежную компенсацию.— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 23, 2019
Благодарим Вячеслава и Романа за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/SUepfZ22FT
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