КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Лещенко и Абросимов перешли в «Сочи»

14:51
Теги:

Игроки «Ак Барса» Вячеслав Лещенко и Роман Абросимов перешли в «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

Казанцы взамен получат денежную компенсацию.

25-летний Амбросимов в текущем сезоне провел 4 матча в КХЛ и не набрал ни одного очка.

24-летний Лещенко перешел в «Ак Барс» в текущем сезоне из «Спартака». В общей сложности форвард провел 15 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир