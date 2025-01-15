Лерке считает, что Радулов — «эмоциональный бренд» российского хоккея
Бывший судья МХЛ Александр Лерке оценил поведение нападающего «Локомотива» Александра Радулова в игре против СКА (4:3 ОТ).
— В первую очередь хочу сказать, мы увидели классный хоккей. Поздравляю «Локомотив» с победой, а СКА с одним набранным очком. В этом матче была опытная судейская бригада — Сергей Кулаков и Сергей Юдаков. Александр Радулов был признан лучшим игроком. Касательно его поведения после матча, ничего возмутительного не увидел. Александр подъехал к главному судье и начал высказывать некие недовольства, на что линейный судья его быстро отправил в раздевалку, а главный судья назначил 20 минут штрафа. В эфире не было видно, что Александр сделал в сторону арбитров «плевок», возможно, момент не попал в кадр. Хотя и он сам утверждает, что не совершал данного действия.
— Как вы относитесь к Радулову и его поведению на льду?
— К Александру я отношусь положительно, он прекрасный хоккеист, «эмоциональный бренд» нашего российского хоккея. Да, он импульсивный игрок, заряжает всю свою команду, но, как итог, дает результат. В своем дивизионе «Локомотив» идет на первом месте, и Александр, непременно, вложил немалый вклад в данный результат команды, — приводит слова Лерке «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 25 (14+11) очков за 41 игру.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|3 : 4 Б
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|5 : 0
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|15.01
|19:30
|
Витязь – Сочи
|- : -