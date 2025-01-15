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Сегодня, 20:15

Лерке считает, что Радулов — «эмоциональный бренд» российского хоккея

Камила Абдурахманова
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Бывший судья МХЛ Александр Лерке оценил поведение нападающего «Локомотива» Александра Радулова в игре против СКА (4:3 ОТ).

— В первую очередь хочу сказать, мы увидели классный хоккей. Поздравляю «Локомотив» с победой, а СКА с одним набранным очком. В этом матче была опытная судейская бригада — Сергей Кулаков и Сергей Юдаков. Александр Радулов был признан лучшим игроком. Касательно его поведения после матча, ничего возмутительного не увидел. Александр подъехал к главному судье и начал высказывать некие недовольства, на что линейный судья его быстро отправил в раздевалку, а главный судья назначил 20 минут штрафа. В эфире не было видно, что Александр сделал в сторону арбитров «плевок», возможно, момент не попал в кадр. Хотя и он сам утверждает, что не совершал данного действия.

— Как вы относитесь к Радулову и его поведению на льду?

— К Александру я отношусь положительно, он прекрасный хоккеист, «эмоциональный бренд» нашего российского хоккея. Да, он импульсивный игрок, заряжает всю свою команду, но, как итог, дает результат. В своем дивизионе «Локомотив» идет на первом месте, и Александр, непременно, вложил немалый вклад в данный результат команды, — приводит слова Лерке «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 25 (14+11) очков за 41 игру.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
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15.01 15:30
Сибирь – Трактор
 3 : 4 Б
15.01 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 5 : 0
15.01 19:30
Спартак – Автомобилист
 - : -
15.01 19:30
Витязь – Сочи
 - : -
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