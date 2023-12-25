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Сегодня, 15:57

Леонтьев — о поражении «Амуру»: «Мы не сломлены»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги гостевого матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:4).

«Игра была примерно равная. И у соперника и у нас было поровну голевых ситуаций, но нам не хватило точности в завершении атак и все наши пропущенные голы — это следствие наших индивидуальных ошибок. Игра боевая и все понравилось. Все, кроме счета. Мы не сломлены. Характер у нас есть. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Леонтьева сайт нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока». «Амур» набрал 44 очка и находится на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: ХК Нефтехимик
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
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