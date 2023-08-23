Леонтьев: «Незаменимых, конечно, нет, но есть неповторимые»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, как команде удалось восполнить потерю лидеров.

«Незаменимых, конечно, нет, но есть неповторимые. И повторить то, что делали ушедшие в межсезонье ребята, будет трудно. Мы нашли людей, и, надеюсь, эти бойцы покажут не менее зрелищный хоккей, чем был в предыдущих двух сезонах. Мы уверены в своих силах, продолжаем работать, и рассчитываем порадовать наших болельщиков. Все, что нас не убивает — делает сильнее. Готовимся к сезону!» — приводит Betonmobile.ru слова Леонтьева.

В это межсезонье «Нефтехимик» покинули Павел Порядин, перебравшийся в «Спартак», и Вячеслав Лещенко, подписавший контракт с «Салаватом Юлаевым».