Леонтьев — о победе над СКА: «Приятно победить такого соперника. Характер принес «Нефтехимику» успех»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе команды над СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:0).
«Приятно победить такого соперника. Тяжело было нам. Соперник был живее, это понятно — у них три дня отдыха, у нас седьмой матч за двенадцать дней. Нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Но ничего, дотерпели. Здорово помогали Филиппу (Долганову), Филипп помогал команде. Характер принес нам успех. Но не будем обольщаться, еще треть чемпионата не прошла», — приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.
«Нефтехимик» набрал 20 очков за 20 матчей и занимает десятое место в Восточной конференции. СКА с 20 очками идет седьмым на «Западе». 23 октября нижнекамцы на своем льду примут «Трактор», а клуб из Санкт-Петербурга на выезде встретится с «Локомотивом».
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