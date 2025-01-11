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Сегодня, 02:12

Леонтьев — о поражении от «Салавата»: «Нефтехимик» в конце встрепенулся, но поезд уже ушел»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:7).

«Отлично начали, повели в счете, но затем потеря концентрации и некоторые позиционные провалы привели к тому, что мы пропустили голы. Я считаю это ключевым моментом игры. Уфа окрылилась и побежала. Здорово сыграли у них легионеры, забили очень нужные голы. Мы в конце встрепенулись, но поезд уже ушел. Надо было действовать в таком ключе весь матч, как мы играли в третьем периоде.

Замена Долганова на Озолина по ходу игры? Ярослав постоянно в нашей команде. Мы надеемся, что он будет играть. В этом матче Озолин достойно себя показал. Будь эта возможность, он обязательно будет в стартовом составе», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Салават» прервал 2-матчевую безвыигрышную серию и располагается на второй строчке в Восточной конференции с 58 очками. «Нефтехимик» (39 баллов) потерпел седьмое поражение в девяти последних встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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