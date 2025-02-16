Леонтьев — о победе над СКА: «Нефтехимик» был на высоте, работал как единый механизм»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (4:3).

«Наверное, эта игра соответствовала предматчевому лозунгу. Получился огненный матч. Соперник очень именитый, но тем приятнее одержать победу. Вся команда была на высоте, работали как единый механизм. Все проявили свои лучшие качества, такие как мужество и характер. Мы забили отличные голы, с помощью которых выиграли. Болельщики порадовали, была полная арена. Всегда приятно играть при такой поддержке. В целом, жизнь продолжается, несмотря ни на что. Мы двигаемся дальше», — приводит слова Леонтьева официальный сайт клуба.

СКА (69 очков) после 56 матчей занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (48) идет девятым на «Востоке» после 55 игр.