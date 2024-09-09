Леонтьев о победе над «Металлургом»: «Настраивать «Нефтехимик» было не нужно, потому что играли против чемпиона»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0).

«Парни молодцы, сыграли дисциплинированно и с хорошим желанием. Лишний раз настраивать команду было не нужно, потому что был матч против чемпиона. Сыграли правильно, мало удалялись, хорошо отрабатывали в средней и своей зонах, отлично сыграл Загидулин, поздравляю его с «сухарем», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Металлург» (2 очка) после трех игр располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 4 баллами идет на третьей позиции.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.