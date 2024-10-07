Леонтьев: «Понравился «Русский стиль» матча с «Амуром». Будто на свадьбе в деревне побывал»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).
«Первый период прошел с нашим преимуществом, 17-6 по броскам, нужно было тоже реализовывать моменты, которые неплохо создавали. Во втором периоде забили в большинстве, здорово контролировали ход матча, но в третьем чуть подрасслабились, дали сопернику возможность сократить счет. Пошла нервотрепка, но парни выстояли, потом еще забили нужный гол в концовке. Всех с победой, есть, о чем подумать. Готовимся к следующему матчу. «Амур» наш прямой конкурент, ждем серьезный поединок. Два реализованных большинства — считаю хороший результат. Мы на проценты реализации не смотрим, смотрим на содержание и игру. «Русский стиль» матча понравился. Будто на свадьбе в деревне побывал. Веселые вещи для болельщиков, хорошая музыка», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.
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