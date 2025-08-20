Леонтьев перейдет в «Адмирал» за тысячу рублей

По данным «СЭ», защитник «Нефтехимика» Владислав Леонтьев перейдет в «Адмирал». Компенсация за хоккеиста составит тысячу рублей.

Ранее «Нефтехимик» мог обменять хоккеиста в «Салават Юлаев», но сделка не состоялась.

В сезоне-2024/25 Леонтьев провел 68 матчей за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков.