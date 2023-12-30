Леонтьев назвал уверенной победу «Нефтехимика» над «Адмиралом»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал выездную победу нижнекамской команды над «Адмиралом» (5:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить. Мы все понимаем, в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!» — приводит слова специалиста сайт «Нефтехимика».
Также Леонтьев отметил 21-летнего форварда команды Григория Селезнева, отметившегося заброшенной шайбой.
«Я вообще за то, чтобы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звездочки, как Селезнев», — подчеркнул тренер.
«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке.
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|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -