13:58 11 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Леонтьев назначен помощником Разина в "Югре"

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"Югра" продолжает укомплектовывать новый тренерский штаб команды. Помощником главного тренера Андрея Разина назначен Олег Леонтьев, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний специалист уже работал в тандеме с Разиным в "Автомобилисте", откуда оба были уволены в октябре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Контракт с Леонтьевым рассчитан до конца сезона.

На данный момент "Югра" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на 11 очков от зоны плей-офф.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1879

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