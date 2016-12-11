Леонтьев назначен помощником Разина в "Югре"

"Югра" продолжает укомплектовывать новый тренерский штаб команды. Помощником главного тренера Андрея Разина назначен Олег Леонтьев, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний специалист уже работал в тандеме с Разиным в "Автомобилисте", откуда оба были уволены в октябре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Контракт с Леонтьевым рассчитан до конца сезона.

На данный момент "Югра" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на 11 очков от зоны плей-офф.