Вайсфельд: «В «Тракторе» надо кардинально что-то менять, не вижу света в конце туннеля»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение о причинах поражений «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ.

4 декабря челябинская команда уступила «Авангарду» (1:5) и проиграла пятый матч подряд.

«Конечно, ситуация странная. Состав у «Трактора» хороший, главный тренер опытный, но игра не идет. В клубе решили поменять помощников в тренерском штабе, но я не могу припомнить, чтобы такая мера когда-либо приводила к положительному результату и улучшению игры. Даже не знаю, как «Трактор» будет вылезать из этой ситуации. Откровенно говоря, пока не вижу света в конце туннеля.

Но причины поражений на самом деле непонятны. Ясно, что уехали иностранцы, но состав все равно квалифицированный — опытные, дорогостоящие игроки. Есть проблемы с вратарями, однако Илья Проскуряков неплохо играет. Мне кажется, там надо кардинально что-то менять. Косметические меры вряд ли приведут к результату», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».