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Сегодня, 18:05

Вайсфельд: «В «Тракторе» надо кардинально что-то менять, не вижу света в конце туннеля»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение о причинах поражений «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ.

4 декабря челябинская команда уступила «Авангарду» (1:5) и проиграла пятый матч подряд.

«Конечно, ситуация странная. Состав у «Трактора» хороший, главный тренер опытный, но игра не идет. В клубе решили поменять помощников в тренерском штабе, но я не могу припомнить, чтобы такая мера когда-либо приводила к положительному результату и улучшению игры. Даже не знаю, как «Трактор» будет вылезать из этой ситуации. Откровенно говоря, пока не вижу света в конце туннеля.

Но причины поражений на самом деле непонятны. Ясно, что уехали иностранцы, но состав все равно квалифицированный — опытные, дорогостоящие игроки. Есть проблемы с вратарями, однако Илья Проскуряков неплохо играет. Мне кажется, там надо кардинально что-то менять. Косметические меры вряд ли приведут к результату», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

«Трактор» с 33 очками в 39 встречах идет десятым в турнирной таблице Востока. Следующую игру команда проведет 6 декабря против «Сибири».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Трактор
Леонид Вайсфельд
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