Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 октября, 14:30

Вайсфельд: «Даже если бы все было решено, хоть один нормальный человек об этом бы рассказал?»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд вспомнил скандал, случившийся в финале суперлиги-2001, когда магнитогорский «Металлург» обыграл «Авангард».

Омский журналист Андрей Блохин рассказал, что «Авангард» не имел шанса выиграть матч, так как клубу просто «не дали бы выиграть».

«Хотел бы встретить этого, с моей точки зрения, непорядочного человека и, посмотрев ему в глаза, спросить, где он видел, чтобы судья мог зайти в душ к команде, играющей в финале плей-офф?! Хоть бы придумал тогда что-то более правдоподобное, например встречу на улице. К тому же, даже если бы все было решено, хоть один нормальный человек об этом бы рассказал?!

Отдельно скажу про Сашу Вьюхина. С моей точки зрения, упоминать человека, которого нет в живых, и тем более ссылаться на его слова, просто некорректно! Тем более с Вьюхиным у меня были великолепные отношения.

До сих пор момент перед глазами: «Локомотив» хотел забрать его из «Кузни», где я тогда работал, но я отказал. Александр пришел и попросил отпустить, так как это, по его словам, был последний шанс выиграть медали. Поэтому я уверен, что Вьюхин Блохину такого сказать не мог. Когда человек придумывает что-то ради пиара, то надо хотя бы совесть иметь!» — сказал Вайсфельд Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/vaysfeld-prokommentiroval-skandalnoe-intervyu-omskogo-zhurnalista-blohina-o-shvachennom-finale-2001-goda
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Леонид Вайсфельд
1
3
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амур» одержал волевую победу над «Сочи»

«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости