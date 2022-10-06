Вайсфельд: «Даже если бы все было решено, хоть один нормальный человек об этом бы рассказал?»
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд вспомнил скандал, случившийся в финале суперлиги-2001, когда магнитогорский «Металлург» обыграл «Авангард».
Омский журналист Андрей Блохин рассказал, что «Авангард» не имел шанса выиграть матч, так как клубу просто «не дали бы выиграть».
«Хотел бы встретить этого, с моей точки зрения, непорядочного человека и, посмотрев ему в глаза, спросить, где он видел, чтобы судья мог зайти в душ к команде, играющей в финале плей-офф?! Хоть бы придумал тогда что-то более правдоподобное, например встречу на улице. К тому же, даже если бы все было решено, хоть один нормальный человек об этом бы рассказал?!
Отдельно скажу про Сашу Вьюхина. С моей точки зрения, упоминать человека, которого нет в живых, и тем более ссылаться на его слова, просто некорректно! Тем более с Вьюхиным у меня были великолепные отношения.
До сих пор момент перед глазами: «Локомотив» хотел забрать его из «Кузни», где я тогда работал, но я отказал. Александр пришел и попросил отпустить, так как это, по его словам, был последний шанс выиграть медали. Поэтому я уверен, что Вьюхин Блохину такого сказать не мог. Когда человек придумывает что-то ради пиара, то надо хотя бы совесть иметь!» — сказал Вайсфельд Betonmobile.ru.
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