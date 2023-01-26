Леонид Вайсфельд сравнил зарплату Ткачева с окладами Найта и Буше

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» поделился мнением по поводу зарплаты форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, сравнивая с окладами Корбэна Найта и Рида Буше.

«Найту и Буше дали по 95 миллионов в год, и Ткачев хочет такие же деньги. Логика следующая: я играю с этими двумя парнями, и я как минимум не хуже. Почему я должен получать меньше?

Теперь другой вопрос: кто-то еще может дать эти деньги Ткачеву?» — сказал Вайсфельд.

В этом сезоне 27-летний хоккеист провел 52 матча, набрав 48 очков (19+29).