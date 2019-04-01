Леонид Вайсфельд: "Шайба попала в ворота от конька Якупова, поэтому гол СКА не засчитали"

Известный функционер и арбитр Леонид Вайсфельд в разговоре с "СЭ" поделился мнением об отмененной шайбе СКА в третьем матче с ЦСКА в финале Западной конференции. Судьи не засчитали гол форварда Наиля Якупова, зафиксировав движение ногой.
– После просмотра видеоповтора судьи определили, что шайба попала в ворота от конька Якупова, поэтому взятие ворот не засчитано. (Евгений Белоусов)
Это уже второй незасчитанный гол СКА в серии. Ранее арбитры отменили заброшенную шайбу в первой игре.
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