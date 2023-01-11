Вайсфельд — о Талалуеве в «Спартаке»: «Ему надо менять команду»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал карьеру в «Спартаке» нападающего Ильи Талалуева.

— Ему прям надо менять команду. В «Спартаке» он всегда будет считаться подающим надежды.

24-летний Талалуев выступает за красно-белых с 2017 года. В текущем сезоне КХЛ он сыграл 44 матча и набрал 19 очков.