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Сегодня, 13:17

Вайсфельд — о Талалуеве в «Спартаке»: «Ему надо менять команду»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал карьеру в «Спартаке» нападающего Ильи Талалуева.

— Ему прям надо менять команду. В «Спартаке» он всегда будет считаться подающим надежды.

24-летний Талалуев выступает за красно-белых с 2017 года. В текущем сезоне КХЛ он сыграл 44 матча и набрал 19 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Леонид Вайсфельд
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